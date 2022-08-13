Gediz'de portatif yüzme havuzu açılışı yapıldı - Son Dakika
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Gediz'de portatif yüzme havuzu açılışı yapıldı

13.08.2022 10:56
Gediz'de portatif yüzme havuzu açılışı yapıldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi çerçevesinde "Portatif Yüzme Havuzu" ve yaz spor okulları açılışı düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi çerçevesinde "Portatif Yüzme Havuzu" ve yaz spor okulları açılışı düzenlendi.

Gediz'de çocukları spora yönlendirmek amacıyla ücretsiz olarak açılan Yaz Spor Okulları'nda Gediz Belediye Başkanlığı tarafından futbol, basketbol, voleybol topları, kort tenisi raketleri, antrenman malzemeleri, jimnastik minderi, tramplen, trombolin ve file spor malzemeleri desteği verilerek, tişört dağıtımı yapıldı.

Açılış törenine, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ile protokol üyelerinin yanı sıra öğrenciler ve velileri katıldı.

Gediz Belediyesi'nin her yıl düzenlediği yaz spor okullarına bu yıl "Yüreğine Sporla Dokunmadık Birey Kalmasın" sloganı ile 1300 sporcu kaydı gerçekleşti. Basketbol 95, Taekwondo 118, Jimnastik 218, Yüzme 482, Voleybol 129, Futbol 132, Masa Tenisi 38, Badminton 62, Kort Tenisi 26 olmak üzere 1300 sporcu ya hizmet veriyor.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Okulların tatile girmesi ile birlikte çocukların, gençlerin sporla vakit geçirmeleri, topluma daha güçlü ve sağlıklı şekilde kazandırılmaları amacıyla, İlçemizde yaz spor okulları uygulaması devam ediyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi çerçevesinde "Portatif Yüzme Havuzu" ile vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bugün itibari ile yüzme branşında kayıtlarımız 800'e ulaşmış durumda. Yaz Spor Okullarına katılan sporcular, uzman antrenörler eşliğinde her branşa göre farklı gün ve mekanda eğitimler verilmekte. Yaz spor okuluna katılan öğrencilerimiz, serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirerek birçok spor dalında eğitim almış olacaklar. Yaz spor okuluna başlayan eğitmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Bin 300 sporcu kayıtlarının olduğunu belirten Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin; " 800 öğrencimiz yüzme branşı için müracaat etti. Portatif yüzme havuzu sayesinde 7'den 70'e herkesi yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Herkesi yüzmeye bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yüzme havuzu açılışı sonrası Jimnastik ve Taekwondo gösterilerinin izlendiği açılışta sporculara protokol tarafından tişört dağıtıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

gençlik, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gediz'de portatif yüzme havuzu açılışı yapıldı - Son Dakika

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