Emre Acar yuvada kaldı - Son Dakika
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Emre Acar yuvada kaldı

10.08.2022 12:08
Emre Acar yuvada kaldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Ligde mücadele eden Tavşanlı Gençler Gücüspor Emre Acar ile yeniden anlaştı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Ligde mücadele eden Tavşanlı Gençler Gücüspor Emre Acar ile yeniden anlaştı.

Tavşanlı Gençler Gücü Spor Kulüp Başkanı Kenan Çelik, yapmış oldukları transferler ile takım kadrosunu güçlendirdiklerini ifade ederken geçtiğimiz yıl takımlarının formasını giyen sağ bek ve sağ açıkta oynayan 1994 doğumlu Emre Acar ile anlaştıklarını söyledi. Emre Acar, daha önce Moymulspor, Demirbilekspor, Derbentspor, Bursa Nilüferspor, Bursa Tütünspor takımlarında forma giydi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kenan Çelik, Tavşanlı, Kütahya, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Acar yuvada kaldı - Son Dakika

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