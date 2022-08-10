Tavşanlı Gençler Gücü Spor Kulüp Başkanı Kenan Çelik , yapmış oldukları transferler ile takım kadrosunu güçlendirdiklerini ifade ederken geçtiğimiz yıl takımlarının formasını giyen sağ bek ve sağ açıkta oynayan 1994 doğumlu Emre Acar ile anlaştıklarını söyledi. Emre Acar, daha önce Moymulspor, Demirbilekspor, Derbentspor, Bursa Nilüferspor , Bursa Tütünspor takımlarında forma giydi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Emre Acar yuvada kaldı - Son Dakika

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