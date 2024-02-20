Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 halı saha futbol turnuvası başladı

Spor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen 2024 yılı halı saha futbol turnuvası başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü halı saha futbol turnuvasına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü- Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü maçıyla start verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, turnuvanın amacının kurum içindeki birlikteliğin ve kaynaşmanın sağlanması olduğunu belirterek, personelin sporla iç içe bir yaşam sürdürmesine de katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi ve katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Bölge Müdür Yardımcıları Taner Nişancı ve Savaş Ünle, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen maç, centilmence yapılan mücadelelere sahne oldu. - KÜTAHYA