Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Spor Tesislerinin Açılışı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Spor Tesislerinin Açılışı Yapıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi\'nde Spor Tesislerinin Açılışı Yapıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yapılan spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi. Vali Musa Işın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, devletin spor alanında yapılan yatırımlara büyük önem verdiğini belirtti. KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise öğrencilerin kaliteli eğitimin yanında daha kullanışlı spor tesislerinde buluşmalarını amaçladıklarını ifade etti. Açılışı gerçekleştirilen tesislerin maliyeti 10 milyon lira olarak açıklandı.

20.05.2024 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ), yapımı tamamlanan spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Musa Işın, Germiyan Yerleşkesi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, devletin spor alanında yapılan yatırımlara büyük önem verdiğini söyledi.

Her alanda Kütahya'ya yatırımların sürdüğünü belirten Işın, "Kütahya'ya 7 milyar 800 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu miktarın içinde kamu harcamaları, güncel, cari kamu harcamaları, Özel İdare bütçesi yok. Bu yoklara rağmen ilimize tahsis edilmesi bizim için fevkalade önemli bir rakamdır ve önemli bir yatırım olacaktır." dedi.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin de öğrencilerin kaliteli eğitimin yanında daha kullanışlı spor tesislerinde buluşmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Açılışı gerçekleştirilen tesislerin maliyetinin 10 milyon lira olduğunu bildiren Tekin, "Yılın sonuna kadar tüm kampüsün altyapısının, çevre güvenliğinin sağlanması, kameraları, altyapısı, fiber altyapısı ve bina altyapısı olarak da yaklaşık 100 milyon civarında ödenek harcanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Nazende Yücel'in kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Ahmet Tekin, Kütahya, Spor, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Spor Tesislerinin Açılışı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 17:58:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Spor Tesislerinin Açılışı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement