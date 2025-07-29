Kütahya Takımı Türkiye Şampiyonu

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ayak tenisi branşında Türkiye Şampiyonu olan Kütahya takımını ağırladı.

Kütahya İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sporcuların ekim ayında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu büyük başarıyla bizleri gururlandıran takımımıza Avrupa yolculuğunda başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" ifadelerine yer verildi.

Kütahya temsilcisi, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da ülkemizi ve şehri en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. - KÜTAHYA