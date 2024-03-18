Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Asiye Irmak Atılgan Türkiye üçüncüsü oldu

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Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Karate Türkiye finallerinde, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve Tavşanlı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Asiye Irmak Atılgan, Gençler B Kız Kata kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği bulunan milli sporcumuz Asiye Irmak, bu yıl da kategorisinin en iyileri arasına girmeyi başardı. Dünya gençler Karate Şampiyonu Mustafa Oğulcan Alımcı ile çalışan Asiye'nin hedefi, bu yıl da ülkemizi temsil etmek. İki defa dünya gençlik liginde ülkemizi temsil eden Asiye, başarıyla çalışmalarını sürdürüyor. - KÜTAHYA