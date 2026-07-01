Kütahyalı Boksör Mehmet Turan Delibaş Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Kütahyalı Boksör Mehmet Turan Delibaş Türkiye üçüncüsü oldu

Kütahyalı Boksör Mehmet Turan Delibaş Türkiye üçüncüsü oldu
01.07.2026 10:24  Güncelleme: 10:25
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Kütahya Belediyespor sporcusu Mehmet Turan Delibaş, Kayseri'de düzenlenen Mustafa Ünal U-15 Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Kütahya Belediye spor Kulübü sporcusu Mehmet Turan Delibaş, Kayseri'de düzenlenen Mustafa Ünal U-15 Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Kütahya'nın gururu oldu.

Türkiye Boks Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin 65 ilinden 897 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda ringe çıkan Kütahya Belediyesporlu Mehmet Turan Delibaş, güçlü rakipleri karşısında sergilediği başarılı performansla adını dereceye yazdırmayı başardı.

50 kilogram kategorisinde mücadele eden Delibaş, şampiyona boyunca ortaya koyduğu azimli performansla yarı finale yükselirken, organizasyonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Genç yaşına rağmen gösterdiği mücadeleci performans, antrenörleri ve spor camiası tarafından takdir topladı.

Kütahya Belediyespor'un son dönemde farklı branşlarda elde ettiği başarılarına bir yenisini ekleyen Mehmet Turan Delibaş'ın derecesi, hem kulüp yönetimi hem de Kütahya spor kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kütahya Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kayseri'de ilimizi başarıyla temsil ederek Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Mehmet Turan Delibaş'ı, bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi ve kulüp yönetimimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahyalı Boksör Mehmet Turan Delibaş Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahyalı Boksör Mehmet Turan Delibaş Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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