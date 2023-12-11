 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahyalı iki kadın sporcu Venedik'te finale kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahyalı iki kadın sporcu Venedik'te finale kaldı

İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen 1. Dünya Gençlik Ligi Karate Şampiyonası'nda Kütahyalı sporcular Nimet Berra Karakuzu ile Elizan Sağlam kendi aralarında müsabaka yaparak tarihi bir başarı elde etti. Karate sporu tarihinde bir ilki gerçekleştiren sporcularımız finalde olağanüstü performanslar sergiledi. Elizan Sağlam şampiyon olurken Nimet Berra Karakuzu ikinci oldu.

Kütahyalı iki kadın sporcu Venedik\'te finale kaldı
11.12.2023 - 16:47,
Abone Ol

İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen, "1. Dünya Gençlik Ligi Karate Şampiyonası"nda finale kalan Kütahyalı iki kadın sporcu kendi aralarında müsabaka yaptı.

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcularının antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, AA muhabirine, Dünya Karate Federasyonu tarafından 7-10 Aralık'ta Venedik'te düzenlenen şampiyonaya 81 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığını söyledi.

Kütahyalı sporcular Nimet Berra Karakuzu ile Elizan Sağlam'ın kendi kategorilerinde finale kaldığını ve iki sporcu arasında müsabaka gerçekleştirildiğini belirten Alımcı, şöyle konuştu:

"Bu sporcularımız kendi kategorilerinde finale yükselerek tarihi bir başarı elde ettiler. U14 Kadın Kategorisi'nde yarışan bu iki sporcumuz, tüm rakiplerini geride bırakarak karate sporu tarihinde bir ilki gerçekleştirdiler. Finalde kendi aralarında müsabaka gerçekleştiren sporcularımız olağanüstü performanslar sergiledi. Müsabakanın sonunda Elizan Sağlam şampiyon olurken Nimet Berra Karakuzu da ikinci oldu. Öğrencilerimiz kendi kategorilerinde dünyanın en iyi iki sporcusu olarak tarihe geçti. "

Alımcı, bu iki milli sporcunun daha önceden de Balkan şampiyonalarında ikincilikleri ve üçüncülükleri bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Venedik, Gençlik, İtalya, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahyalı iki kadın sporcu Venedik'te finale kaldı - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:27:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahyalı iki kadın sporcu Venedik'te finale kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement