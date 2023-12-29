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Kütahyalı işitme engelli sporcunun milli takım kampına davet edildi - Son Dakika
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Kütahyalı işitme engelli sporcunun milli takım kampına davet edildi

Kütahya'da yaşayan işitme engelli judo sporcusu Muhiddin Efe, İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansın ardından İşitme Engelliler Milli Takım kampına davet edildi. Antrenör İsmail Kevzer, kampın 2-22 Ocak 2024 tarihleri arasında Kastamonu'da gerçekleştirileceğini belirtti. Efe, milli takım kampına çağrılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kütahyalı işitme engelli sporcunun milli takım kampına davet edildi
29.12.2023 - 21:14,
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- Kütahyalı işitme engelli sporcu milli takım kampına davet edildi

KÜTAHYA - Kütahyalı işitme engelli sporcunun milli takım kampına davet edildiği bildirildi.

Judo antrenörü İsmail Kevzer, yaptığı açıklamada, 60 kilo judo sporcusu Muhiddin Efe'nin İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda İşitme Engelliler Milli Takım kampına davet edildiğini ifade etti. Kevzer, kampın 2-22 Ocak 2024 tarihleri arasında Kastamonu'nda yapılacağını belirtti.

Kevzer, "Kütahya olarak 2023 yılında gruplar hariç 18 tane Türkiye derecemiz var. Bir tane Balkan şampiyonluğu, iki tane Balkan beşinciliği elde ettik. İki sporcumuz da İşitme Engeliller de Türkiye ikinci ve üçüncüsü oldu. Sporcum Muhittin Efe, 2 Ocak'ta Kastamonu'da yapılacak olan kampa davet edildi. Hedefimiz büyük. Muhittin Efe'yi 6 yıldır çalıştırıyorum. Bu kolay değil, 6 yılın emeği bu" dedi.

Sporcu Muhittin Efe de, milli takım kampına çağrılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA
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