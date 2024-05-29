Kütahyalı judocular Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika
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Spor

Kütahyalı judocular Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Kütahyalı judocular Balkan ve Avrupa Şampiyonası\'na katılacak

Kütahyalı judocular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Balkan Judo Şampiyonası'na katılmaya hak kazanırken, Hatice Atay ve Melis Toker ise Avrupa Büyükler Kuraş Şampiyonası'na katılacak. Milli takım olarak yola çıkacak olan judocular, Kütahya'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

29.05.2024 09:14
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Kütahyalı judocular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Karadağ'da yapılacak olan Balkan Judo Şampiyonası'na, Hatice Atay ve Melis Toker ise Edirne'de gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Kuraş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Judo antrenörü İsmail Kevzer, yaptığı açıklamada, "27-28 Ocak tarihlerinde Konya'da yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda dereceye giren 55 kiloda Ahmet Erdem Ay ve 90 kiloda Cemal Gündüz, 1-2 Haziran'da Karadağ'da yapılacak olan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milli takım olarak Çarşamba günü yola çıkacak ve ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Ayrıca Karaman ve Çankırı ilinde yapılan Ümitler ve Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonalarında dereceye giren, 63 kiloda Hatice Atay, 70 kiloda Melis Toker, 21-22 Haziran'da Edirne'de yapılacak olan Avrupa Büyükler Kuraş Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmışlardır. Bu ay içerisinde ilimize madalyalarla dönmelerini ümit ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahyalı judocular Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika

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