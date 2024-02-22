Kütahyalı judocular Ümitler Avrupa Judo Kupası\'na gitmeye hak kazandı

Spor

Kütahyalı judocular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Antalya'da düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Judo Kupası'na gitmeye hak kazandı.

Konya'da yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla 55 kiloda Ahmet Erdem Ay ve 90 kiloda Cemal Gündüz'ün 2-4 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Ümitler Avrupa Judo Kupası'na gitmeye hak kazandı. Judo antrenörü İsmail Kevzer, "Bunlar 1, 2 haftalık çalışmalarımızın ürünü değil, bunlar yaklaşık olarak 10 senelik çalışmalarımızın ürünü. Allah nasip ederse Avrupa kupasında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunlar birer başlangıç olacak. Bizi izlemeye devam edin, başarılarımızın devamı gelecek. Avrupa kupasından sonra yapılacak olan Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda da alacağımız derecelerle Avrupa'da ve dünyada Kütahya ilimizi en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır antrenörleri İsmail Kevzer ile çok çalıştıklarını belirten Kütahyalı judocular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Türkiye'yi ve Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını dile getirdi. - KÜTAHYA