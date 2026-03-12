Kütahyalı sporcu Halil Emin Kayser\'den başarı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 faaliyet programı kapsamında, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Güreş Grup Müsabakalarında Kütahya Belediyespor'un sporcusu Halil Emin Kayser önemli bir başarıya imza attı.

75 kilogram kategorisinde mindere çıkan Kayser, gösterdiği başarılı performansla Türkiye grup üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Kulüp yönetimi, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi. - KÜTAHYA