Kütahyaspor, 2'nci Lig'de yarın Fethiyespor'un sahasına konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 12'nci hafta maçında yarın Kütahyaspor'u Fethiye İlçe Stadı'nda ağırlayacak. Ev sahibi Fethiyespor 8 puanla 13'üncü sırada bulunurken, son 4 maçını kazanan Kütahyaspor 16 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu mesaisinde deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1 yenilen Fethiyespor yarın sahasında Kütahyaspor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Demokrat Özgür Güneş düdük çalacak. Fethiyespor 12'nci haftaya girerken 8 puan topladı ve 13'üncü sırada yer aldı. Son 4 maçını kazanıp çıkışa geçen Kütahyaspor ise 16 puanla 7'nci basamağa yükseldi.
Kaynak: DHA
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