Kütahyaspor, Bodrumspor\'dan Eray Akar\'ı kiraladı

Spor

Belediye Kütahyaspor Süper lig ekibi Bodrumspor'dan 2003 doğumlu kanat oyuncusu Eray Akar ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı.

Hatayspor altyapısında yetişip, U19 takımıyla 32 maçta 10 gol atma başarısı gösteren oyuncu, A takımla da Süper Lig'de 1 maçta yer aldı. Daha sonra transfer olduğu 2.Lig ekibi Afyonspor formasıyla 1.5 sezonda 44 maçta forma giyerek Bodrumspor FK'ya transfer oldu ve takımıyla Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. - KÜTAHYA