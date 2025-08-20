Kütahyaspor\'dan Eren Kaya Transferi

Kütahyaspor, İzmir Çoruhlu FK'dan kaleci Eren Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2004 yılında Kütahya'da doğan genç file bekçisi, futbola Kütahya Büyük Saka Mavi Şimşekspor altyapısında başladı. Daha sonra profesyonel olarak Nazillispor ve İzmir Çoruhlu FK formaları giydi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Memleketinin takımına transfer olan Eren Kaya'ya, Kütahyaspor forması altında başarılar diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA