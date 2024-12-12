Kutay Şimşek'in Fair Play Davranışı - Son Dakika
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Kutay Şimşek'in Fair Play Davranışı

Kutay Şimşek\'in Fair Play Davranışı

Kutay Şimşek, Tekvando Şampiyonası'nda temizlik yaparak saygının önemine dikkat çekti.

12.12.2024 12:51
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Berhan Arslan Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil eden milli sporcu Kutay Şimşek, yarış esnasında müsabaka alanını temizlemesi ile dikkat çekti.

Kick Boks Dünya Kupası ve 2020 Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda ikincilikler elde eden milli sporcu Kutay Şimşek, Berhan Arslan Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil etti. 5-8 Aralık tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen müsabakada 74 kilo kategorisinde yarışan milli sporcu Şimşek, yarış esnasında müsabaka alanını temizlemesi ile dikkat çekti. Yarış sırasında orada bulunmayan temizlik görevlisinin yerine müsabaka alanını temizleyen hakemin elinden paspası alarak temizlik yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Şimşek, sporcu olmanın sevgi ve saygı gerektirdiğine dikkati çekerek, amacın sadece madalya almak olmaması gerektiğini ifade etti.

"Sporcu olmak sadece madalya kazanmak değil, herkese saygı göstermektir"

Sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen Şimşek, hakemin pisti temizlemesine gönlünün razı olmadığını belirttiği açıklamasında, "Müsabakada 74 kilogram kategorisinde yarıştım ve birbirinden güzel maçlar yaptım. Maçın sonucu benim için yeterli olmadı çünkü sakatlığım nedeniyle müsabakaya devam edemedim, Türkiye genelinde 10. sırada bitirdim fakat yarışta herkesin beğenisini alan bir görüntü oluştu. Temizlik görevlisi yerinde bulunmadığı için hakem hocamız alanı temizlemeye geldi. Ben de saygımdan elinden paspası alıp, temizliği yaptım. Büyüklere saygı, Türk kültüründe çok ön plandadır. Tekvandonun 'do' kısmında da saygı, sevgi ve ve disiplin çok önemlidir. Ben de 'do' felsefesine uyan bir hareketle davranmak istedim. Umarım küçüklerime ve spor camiasında güzel örnek olmuşumdur. Günümüzde müsabaka alanlarında çok olumsuz hareketler görüyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da aynı şekilde. Umarım sporcular fair-play çerçevesi içerisinde yarışırlar. Hem hakemlerimize hem de antrenörlerimize ve sporcularımıza karşı yaklaşımları her zaman iyi olur. Spor kültürünü, sporcu ahlakını kesinlikle herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor çünkü sporcu olmak, madalya, kupa kazanmak, derece elde etmek çok önemli değildir. Sporcu olmak antrenörüne, ailene, büyüklerine, arkadaşlarına ve küçüklerine saygı göstermektir ve kırıcı hareketlerde bulunmamaktır. Sporculuğun tanımını asla iyi bir yarışmacı olarak ele almamamız gerekiyor. Sporcu iyi tekme atabilir fakat o sporcuda sevgi, saygı ve centilmenlik olmazsa elde ettiği başarılar önemli olmaz" dedi.

Amacının uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını en güzel şekilde dalgalandırmak olduğunu söyleyen milli sporcu Şimşek, gençlere spor yapmaları tavsiyesinde de bulundu. Başarılı sporcu, "Gençlere mutlaka spor ortamına girmelerini ve hangi branşta olursa olsun sporla tanışmalarını tavsiye ediyorum. Spor ahlakı elde eden kişilerin karakterinden asla şüphe duyulmaz. Bu yüzden mutlaka hangi branş olursa olsun gençlerimiz küçük yaştaki çocuklarımız sporla tanışmalı. Sadece başarılı bir sporcu olmak için değil, doğru bir sporcu olmak için sporla tanışsınlar" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kutay Şimşek'in Fair Play Davranışı - Son Dakika

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