Kutsal Güneş Kurnaz 11. Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Spor

Kutsal Güneş Kurnaz 11. Türkiye Şampiyonu

Kutsal Güneş Kurnaz 11. Türkiye Şampiyonu

Milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz, yelken yarışında 11. Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

06.11.2024 17:17
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Yelkende 11. Türkiye şampiyonluğunu elde eden milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz, derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yelkende çeşitli yaş kategorilerinde dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan milli sporcu Kurnaz, 28 Ekim - 2 Kasım'da İzmir'de Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda Tekirdağ'ı temsil etti. Kurnaz, şampiyonada ILCA 6 gençler kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kürsüde yer alarak 11. Türkiye şampiyonluğunu kazanan Kurnaz, madalyalarına yenilerini eklemek istiyor.

Kurnaz, AA muhabirine her zaman kürsüde yer almak için mücadele ettiğini söyledi.

İzmir'deki yarışların kendisi için çok iyi geçtiğini ifade eden Kurnaz, "Her yarış benim için çok önemli bir tecrübe oluyor. 11. Türkiye şampiyonluğumu elde ettim. Her zaman daha iyi yerlerde olmak, her zaman madalya için çalışıyorum. Her yarışma öncesi heyecanlanıyoruz ama yarışmadaki mücadeleyle heyecanımızı yeniyoruz. Yarışlara hazırlanıp sonunda ödül kazanmak insanı gururlandırıyor. Derecelerime yenileri eklemek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel de sporcusunun katıldığı organizasyondan madalyayla dönmesinin gururunu yaşadığını getirdi.

Tekirdağ'ın yelkende başarılarla adını duyurmaya devam ettiğini belirten Uzel, "Her müsabakada Tekirdağ'dan bir sporcunun kürsüde yer alması bizim için sevindirici. Kutsal da yeni madalyasıyla koleksiyonuna bir yenisini eklemiş oldu. Her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor. Gelecek yıllarda da onu kürsüde görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kutsal Güneş Kurnaz 11. Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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