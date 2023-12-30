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Kuyucakspor İlk Devreyi Namağlup Tamamladı - Son Dakika
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Kuyucakspor İlk Devreyi Namağlup Tamamladı

Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kuyucakspor, ligin ilk devresini Sultanhisarspor'u 4-0 mağlup ederek namağlup tamamladı. Kuyucakspor, liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor ve ikinci devrede de şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Kuyucakspor İlk Devreyi Namağlup Tamamladı
30.12.2023 - 18:51,  Güncelleme: 18:54
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Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kuyucakspor, ligin ilk devresini namağlup kapattı.

İlk devrenin son maçında sahasında Sultanhisarspor'u ağırlayan Kuyucakspor, her iki devrede de attığı 2'şer golle karşılaşmayı 4-0 kazandı. Kuyucakspor'a galibiyeti getiren golleri 12'de Ozan Türkmen, 37'de penaltıdan Mehmet Bozkurt Çağırgan, 49'da Mertcan Meriç ve 90'da Yunus Emre Kerimoğlu attı. Kuyucakspor bu galibiyetle ikinci sıradaki yerini korudu. İlk devreyi liderin 1 puan gerisinde namağlup bitiren Kuyucakspor, ikinci devrede de namağlup unvanını koruyarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Lig'de 9 takımlı grupta mücadele eden Kuyucakspor, 33 golle en golcü, 2 golle en az gol yiyen ve yenilmeyerek grubun tek yenilgi yüzü görmeyen takımı oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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