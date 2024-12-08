Kuyucakspor İzmir'de Farklı Kazandı - Son Dakika
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Kuyucakspor İzmir'de Farklı Kazandı

Kuyucakspor İzmir\'de Farklı Kazandı

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta şampiyonluk iddiasını sürdüren Kuyucakspor, Çeşme Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti ve 4. sıraya çıktı.

08.12.2024 16:36  Güncelleme: 16:37
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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta şampiyonluk iddiasını sürdüren Kuyucakspor, İzmir deplasmanında Çeşme Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

Çeşme İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmaya golle başlayan Kuyucakspor, dakika 1'de Mustafa Acar ile öne geçti. 25'te ev sahibi ekip Çeşme Belediyespor Berkan ile eşitliği yakaladı. Eşitliğin ardından Kuyucakspor 27'de Yılmaz Lüle ve 29'da Hasan Pamuk ile 3-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken maçın skorunu belirleyen golü 90+4'te Mustafa Tutar attı. Karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazanan Kuyucakspor 20 puana yükselerek 4. sıraya yükseldi. Karşılaşmayı Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da takip ederken müsabaka sonrası futbolcuları alınan galibiyet için tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Kuyucak, Futbol, Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuyucakspor İzmir'de Farklı Kazandı - Son Dakika

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