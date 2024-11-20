Kuyucakspor, Moral Depolamak İçin Bir Araya Geldi

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Kuyucaksporlu futbolcular, Belenova Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı programında bir araya gelerek moral depoladı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta Aydın'ı temsil eden Kuyucakspor, geçtiğimiz hafta Denizli deplasmanında Yeşil Çivril Belediyespor'u net skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Kuyucakspor, bu hafta sonu oynayacağı Yatağanspor maçı öncesi Belenova Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelerek moral depoladı.

Belenova Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı programının ardından doğa yürüyüşü gerçekleştiren Kuyucakspor, Yatağanspor karşılaşmasına tüm taraftarları davet etti.

24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Pamukören Stadı'nda Yatağanspor'u ağırlayacak olan Kuyucakspor, bu maçını da kazanarak zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Kuyucaksporumuz bizi gururlandırmaya devam ediyor. Tüm futbol severleri hafta sonu oynayacak olduğumuz Yatağanspor karşılaşmasına davet ediyorum. Kuyucaksporlu futbolcularımızı da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN