Kuzey Makedonya'yı 30-26 yenen 17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı ikinci maçı kazandı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'yı 30-26 yenen 17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı ikinci maçı kazandı

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17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Regional Challenge Cup'taki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 30-26 mağlup etti. İlk maçında Yunanistan'ı 25-24 yenen milliler, ilk devreyi 4 puanla grup lideri tamamladı; sonraki etap 4-6 Aralık'ta Kırklareli'nde oynanacak.

17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Regional Challenge Cup'taki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 30-26 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

İlk yarısı 13-13 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlük kuran milliler, sahadan 30-26 galip ayrıldı.

Turnuvadaki ilk maçında ev sahibi takım Yunanistan'ı 25-24 mağlup eden Türkiye, Regional Challenge Cup'ta ilk devreyi 4 puanla grup lideri tamamladı.

Turnuvanın sonraki etabı, 4-6 Aralık tarihleri arasında Kırklareli'nde oynanacak.

Kaynak: AA
KırklareliYunanistanMakedonyaAralıkSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'yı 30-26 yenen 17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı ikinci maçı kazandı - Son Dakika
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