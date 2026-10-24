Kuzey Makedonya'yı 30-26 yenen 17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı ikinci maçı kazandı

17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Regional Challenge Cup'taki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 30-26 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

İlk yarısı 13-13 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlük kuran milliler, sahadan 30-26 galip ayrıldı.

Turnuvadaki ilk maçında ev sahibi takım Yunanistan'ı 25-24 mağlup eden Türkiye, Regional Challenge Cup'ta ilk devreyi 4 puanla grup lideri tamamladı.

Turnuvanın sonraki etabı, 4-6 Aralık tarihleri arasında Kırklareli'nde oynanacak.