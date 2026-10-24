Kuzey Makedonya'yı 30-26 yenen 17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı ikinci maçı kazandı

Kuzey Makedonya'yı 30-26 yenen 17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı ikinci maçı kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Regional Challenge Cup'taki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 30-26 mağlup etti. İlk maçında Yunanistan'ı 25-24 yenen milliler, ilk devreyi 4 puanla grup lideri tamamladı; sonraki etap 4-6 Aralık'ta Kırklareli'nde oynanacak.
17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Regional Challenge Cup'taki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 30-26 mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı.
İlk yarısı 13-13 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlük kuran milliler, sahadan 30-26 galip ayrıldı.
Turnuvadaki ilk maçında ev sahibi takım Yunanistan'ı 25-24 mağlup eden Türkiye, Regional Challenge Cup'ta ilk devreyi 4 puanla grup lideri tamamladı.
Turnuvanın sonraki etabı, 4-6 Aralık tarihleri arasında Kırklareli'nde oynanacak.
Kaynak: AA
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