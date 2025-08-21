Kuzey Tunçelli'den Altın Madalya - Son Dakika
Spor

Kuzey Tunçelli'den Altın Madalya

21.08.2025 20:55
Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800m'de altın kazandı.

Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Kuzey Tunçelli, 800m serbest finalinde 7: 46.52'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli, Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza attı. Tunçelli, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest müsabakasındaki 7: 46.52'lik derecesi ile ikinci kez Dünya Gençler şampiyonu oldu.

Kuzey Tunçelli, 2023'te İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda 800 ve 1500 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi olmuştu. Kuzey öte yandan geçtiğimiz ay Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestte üst üste ikinci, 1500 metre serbestte de üst üste üçüncü kez Gençler Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı. - İSTANBUL

