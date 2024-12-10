Kuzey Tunçelli, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Gençler Dünya Rekoru Kırdı

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MİLLİ yüzücü Kuzey Tunçelli Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte 14: 20.64'lük derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte 14: 20.64'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Bu başarısıyla büyüklerde dünya şampiyonası madalyası kazanan ilk Türk yüzücü olan Kuzey, gençler dünya rekorunu da kırmayı başardı.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ YÜZÜCÜ KUZEY TUNÇELLİ İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda dünya gençler rekoru kırarak bronz madalya kazanan Kuzey Tunçelli'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metre serbestte 14: 20.64'lük derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak bronz madalya kazanan ve bizlere bir ilki yaşatan milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi tebrik ediyorum. Büyüklerde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk sporcumuz olan ve elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli yüzücümüzün başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Kuzey Tunçelli'nin başarılarının devamını diliyorum."