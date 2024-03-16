- Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği iftarda buluştu
İSTANBUL - Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin geleneksel iftar organizasyonu düzenlendi. Dernek Başkanı İsmail Turgut Öksüz, amaçlarının Türkiye'nin her bir köşesinden üniversite okumaya gelen gençleri, Trabzonlu gençlerle bir araya getirmek olduğunu söyledi.
Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Etkinliğe Trabzon dernekleri ve sivil toplum kuruluşları Trabzonlu sanatçılar, Üniversiteli Trabzonsporlular Derneği üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan dernek başkanı İsmail Turgut Öksüz, "Ben sizlerin dernekçiliği kalben gönül vermeye çalışan bir kardeşinizim. Bizim gençlerimizin devralacağı sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere örnek olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan üniversiteli kardeşlerimiz var. Bünyelerinde yaklaşık 200 kişi var, mezun olan arkadaşlarımız var. Gençlik kollarına alıyoruz. Allah nasip ederse bayrağı onlara teslim edeceğiz. Biz farklı bir coğrafyanın insanlarıyız. Biraz yapımız gereği asi insanlarız. İstanbul'daki Trabzonluları birleştirmeye yemin ettim. Ama bu sizin desteğinizle olacak. Ülke olarak herkesin ötekileştirildiği bir yere doğru gidiyoruz. Bazı illerde ülkeyi Trabzonlular yönetiyor algısıyla dernekler kuruluyor. Bu durumun takipçisiyiz, farkındayız ve istişaresini yapıyoruz. Biz bu işi gönülden yapıyoruz. Bir ve beraber yapıyoruz. Dernekçiliğin içinden geliyoruz biz. Bu birlikteliği daha iyi bir yer konuma getirerek taçlandırmamız lazım" açıklamalarında bulundu.
"440 Trabzonlu kardeşimizi işe yerleştirdik"
Dernek olarak birçok üniversitede üyelerinin olduğunu söyleyen Başkan Öksüz, "Biz gençlerimiz sayesinde Türkiye genelinde 178 üniversitede aktif durumdaydık. Pandemi döneminde zor bir süreçten geçtik. Bu sayı şuanda 25 üniversite. Yeniden yapılanmaya gittik. Önümüzdeki yıl 52 daha sonra da bu sayıyı her yıl arttırmayı hedefliyoruz. Peki, hedefimiz ne? Türkiye'nin her bir köşesinden gelip üniversite okuyan kardeşlerimizi Trabzonlu arkadaşlarımızla bir ve beraber etmeyi hedefliyoruz. Eğitim hayatlarının son döneminde de CV'lerini siz değerli iş insanlarıyla buluşturmak. Dernek olarak bu zamana kadar 440 Trabzonlu kardeşimizi işe yerleştirdik. Amacımız yeni arkadaşlarımızla birlikte daha çok temsil makamına ulaşmak.
Bugün zaman ayırarak bu ortama katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Son Dakika › Spor › Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği iftarda buluştu - Son Dakika
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, Sivasspor'u konuk ediyor.
Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın play-off hedefine odaklanması için yeni bir enerjiye ihtiyaç duyulduğu belirtildi ve Eroğlu'nun yönetim kuruluna yardımcı olmak adına vedaya hazır olduğu ifade edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçında son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Jonas Svensson, Joa Worrall, Emrecan Terzi ve Daniel Amartey'e görev veren Santos, Onur Bulut, Necip Uysal, Arthur Masuaku ve Al-Musrati'nin yerine bu oyuncuları sahaya sürdü.
Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nın ikinci gününde Aras Kargo ve Bahçelievler Belediyespor, müsabakaları kazanarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Aras Kargo İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerken, Bahçelievler Belediyespor da Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'u aynı skorla mağlup etti. Gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan takımlar, final etabının ikinci gününde başarılı performans sergiledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?