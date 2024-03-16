Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği iftarda buluştu - Son Dakika
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Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği iftarda buluştu

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin geleneksel iftar organizasyonu düzenlendi. Dernek Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Türkiye'nin her bir köşesinden üniversite okumaya gelen gençleri, Trabzonlu gençlerle bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti. İftar yemeğine Trabzon dernekleri, sivil toplum kuruluşları, Trabzonlu sanatçılar, Üniversiteli Trabzonsporlular Derneği üyeleri ve basın mensupları katıldı. Dernek Başkanı Öksüz, gençlerin devralacağı sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere örnek olmaya çalıştıklarını ve üniversiteli gençleri bünyelerine kattıklarını ifade etti. Ayrıca dernek olarak birçok üniversitede aktif olduklarını ve 440 Trabzonlu kardeşlerini işe yerleştirdiklerini söyledi.

16.03.2024 20:06
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- Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği iftarda buluştu

İSTANBUL - Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin geleneksel iftar organizasyonu düzenlendi. Dernek Başkanı İsmail Turgut Öksüz, amaçlarının Türkiye'nin her bir köşesinden üniversite okumaya gelen gençleri, Trabzonlu gençlerle bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Etkinliğe Trabzon dernekleri ve sivil toplum kuruluşları Trabzonlu sanatçılar, Üniversiteli Trabzonsporlular Derneği üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan dernek başkanı İsmail Turgut Öksüz, "Ben sizlerin dernekçiliği kalben gönül vermeye çalışan bir kardeşinizim. Bizim gençlerimizin devralacağı sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere örnek olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan üniversiteli kardeşlerimiz var. Bünyelerinde yaklaşık 200 kişi var, mezun olan arkadaşlarımız var. Gençlik kollarına alıyoruz. Allah nasip ederse bayrağı onlara teslim edeceğiz. Biz farklı bir coğrafyanın insanlarıyız. Biraz yapımız gereği asi insanlarız. İstanbul'daki Trabzonluları birleştirmeye yemin ettim. Ama bu sizin desteğinizle olacak. Ülke olarak herkesin ötekileştirildiği bir yere doğru gidiyoruz. Bazı illerde ülkeyi Trabzonlular yönetiyor algısıyla dernekler kuruluyor. Bu durumun takipçisiyiz, farkındayız ve istişaresini yapıyoruz. Biz bu işi gönülden yapıyoruz. Bir ve beraber yapıyoruz. Dernekçiliğin içinden geliyoruz biz. Bu birlikteliği daha iyi bir yer konuma getirerek taçlandırmamız lazım" açıklamalarında bulundu.

"440 Trabzonlu kardeşimizi işe yerleştirdik"

Dernek olarak birçok üniversitede üyelerinin olduğunu söyleyen Başkan Öksüz, "Biz gençlerimiz sayesinde Türkiye genelinde 178 üniversitede aktif durumdaydık. Pandemi döneminde zor bir süreçten geçtik. Bu sayı şuanda 25 üniversite. Yeniden yapılanmaya gittik. Önümüzdeki yıl 52 daha sonra da bu sayıyı her yıl arttırmayı hedefliyoruz. Peki, hedefimiz ne? Türkiye'nin her bir köşesinden gelip üniversite okuyan kardeşlerimizi Trabzonlu arkadaşlarımızla bir ve beraber etmeyi hedefliyoruz. Eğitim hayatlarının son döneminde de CV'lerini siz değerli iş insanlarıyla buluşturmak. Dernek olarak bu zamana kadar 440 Trabzonlu kardeşimizi işe yerleştirdik. Amacımız yeni arkadaşlarımızla birlikte daha çok temsil makamına ulaşmak.

Bugün zaman ayırarak bu ortama katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

İsmail Turgut, Türkiye, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği iftarda buluştu - Son Dakika

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