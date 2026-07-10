Kütahya'da Kyokushin-Kan Türkiye Yaz Gelişim Kampı sona erdi - Son Dakika
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Kütahya'da Kyokushin-Kan Türkiye Yaz Gelişim Kampı sona erdi

Kütahya\'da Kyokushin-Kan Türkiye Yaz Gelişim Kampı sona erdi
10.07.2026 19:11  Güncelleme: 19:15
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde düzenlenen Kyokushin-Kan Türkiye 2026 Yaz Gelişim Kampı, 200 sporcu ve antrenörün katılımıyla tamamlandı. Kampta teknik çalışmalar, kumite, kata eğitimleri ve kuşak sınavları yapıldı; kapanışta protokol üyeleri gösteri müsabakalarını izledi.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde düzenlenen Kyokushin-Kan Türkiye 2026 Yaz Gelişim Kampı, Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 200 sporcu ve antrenörün katılımıyla gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi.

Pazarlar Spor Lisesi tesislerinde gerçekleştirilen kampta, temel teknik çalışmalar, kumite antrenmanları, kata eğitimleri, fiziksel gelişim programları ve kuşak sınavlarına yönelik hazırlık çalışmaları yapıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcular, alanında uzman eğitmenler eşliğinde uluslararası standartlarda eğitim alma fırsatı bulurken, farklı kulüplerden sporcular da birlikte çalışma ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirdi. Kampta milli sporcular da yer aldı.

Kampın teknik koordinasyonu Kyokushin-Kan Türkiye Temsilcisi İsmail Kocal tarafından yürütülürken, eğitim programlarında uluslararası müsabakalarda uygulanan teknikler, mücadele stratejileri ve performans geliştirmeye yönelik çalışmalar da sporculara aktarıldı.

Kampın son gününde düzenlenen programa Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ile Akıncılar Hareketi Başkanı Mehmet Şahin katıldı. Protokol üyeleri, sporcuların son antrenmanını ve ardından gerçekleştirilen gösteri müsabakalarını izleyerek sporcuların performanslarını takip etti.

Kapanış töreninde konuşan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ilçenin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye olarak spora ve özellikle bireysel spor branşlarına destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Demirci, gençlerin disiplinli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan organizasyonların önemine dikkat çekti. Demirci, organizasyonda emeği geçen sporculara, antrenörlere, hakemlere ve görevlilere teşekkür ederek benzer organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akıncılar Hareketi Başkanı Mehmet Şahin ise Pazarlar'da oluşturulan spor ortamından etkilendiğini belirterek, gençlerin sporla iç içe yetişmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şahin, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Kampın teknik koordinatörü Kyokushin-Kan Türkiye Temsilcisi İsmail Kocal da kapanış konuşmasında organizasyona katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Pazarlar Belediyesi'nin sağladığı destek ile Pazarlar Spor Lisesi'nin tesis imkanlarının kampın başarıyla gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Kocal, Türkiye'nin birçok ilinden gelen sporcu ve antrenörlerin kamp süresince en iyi şekilde ağırlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından organizasyona katkılarından dolayı Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ile Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı ve Okul Müdürü Muammer Gökalp'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Yaklaşık 200 sporcu ve antrenörün katılımıyla gerçekleştirilen Kyokushin-Kan Türkiye 2026 Yaz Gelişim Kampı, teknik eğitimler, seminerler, gösteri müsabakaları ve kuşak sınavlarının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Organizasyonun, Türkiye'de Kyokushin sporunun gelişimine katkı sağlaması, genç sporcuların uluslararası organizasyonlara hazırlanmasına destek olması ve kulüpler arasındaki dayanışmayı güçlendirmesi hedeflenirken, kampın Pazarlar'ın spor turizmine ve tanıtımına da katkı sunduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahya'da Kyokushin-Kan Türkiye Yaz Gelişim Kampı sona erdi - Son Dakika

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