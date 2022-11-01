Futbol tutkunlarını mutlu edecek gelişme! Messi ve Ronaldo yeniden rakip oluyor - Son Dakika
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Futbol tutkunlarını mutlu edecek gelişme! Messi ve Ronaldo yeniden rakip oluyor

01.11.2022 18:05

Süperstarlar Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi bir kez daha karşı karşıya geliyor. İki yıldız ismin, önümüzdeki yaz özel bir organizasyonda kendi takımlarını kuracağı ve Wembley'de oynanacak maçta birbirlerine rakip olacağı iddia edildi.

Futbol otoritelerinin çoğu tarafından tarihin en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, futbolseverleri mest edecek bir organizasyonda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

WEMBLEY'DE DEV ORGANİZASYON

Multimilyoner yatırımcı Robert Bonnier, iki yıldızı özel bir organizasyonda bir araya getirmenin hazırlığını yapıyor. Ronaldo ve Messi'nin temsilcileriyle ilk temasın sağlandığı ve iki futbolcunun da organizasyona olumlu baktığı ifade edildi. Tarihi karşılaşmanın önümüzdeki yaz Wembley'de oynanması planlanıyor.

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TEK ENGEL PEREZ

Organizasyon için 90 milyon sterlinlik bir bütçenin ayrılacağı belirtilirken, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in takımından herhangi bir futbolcuyu vermesi durumunda 21 milyon sterlin istediği ifade edildi. Perez'in bu tutumunun organizasyonun düzenlenmesinde engel teşkil edebileceği düşünülüyor.

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Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol tutkunlarını mutlu edecek gelişme! Messi ve Ronaldo yeniden rakip oluyor - Son Dakika


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