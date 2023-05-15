La Liga'da şampiyon belli oldu! Katalan ekibi Barcelona 27.kez mutlu sona ulaşmayı başardı - Son Dakika
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La Liga'da şampiyon belli oldu! Katalan ekibi Barcelona 27.kez mutlu sona ulaşmayı başardı

15.05.2023 08:10

İspanya La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Espanyol'u 4-2 yenen Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 27. kez kupayı müzesine götürdü.

İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona oldu. 34. hafta mücadelesinde Espanyol'a konuk olan Barcelona, maçı 4-2 kazanarak bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid'in 14 puan önünde yer alan Katalan devi, ezeli rakibinin şampiyonluk serisini bitirdi.

27. ŞAMPİYONLUK

Efsane futbolcu Xavi Hernandez'in çalıştırdığı Barcelona, tarihindeki 27'nci şampiyonluğunu elde etti.

KRAL LEWANDOWSKİ

Barcelona'da bu sezon 42 karşılaşmaya çıkan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, 31 gol ve 7 asistlik performansla takımının en golcü futbolcusu oldu.

REAL MADRID'DEN TEBRİK

Ligde 27. kez zafere ulaşan Barcelona'yı, Real Madrid de, "2022-2023 sezonu şampiyonu Barcelona'yı tebrik ederiz" sözleriyle tebrik etti.

XAVI'NİN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Futbolculuğunda Barcelona ile sayısız kupa kazanan Xavi, teknik direktör olarak da lig şampiyonluğuna uzandı. Xavi, Ancelotti ve Simeone gibi tecrübeli rakiplerini mağlup etti

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Son Dakika Spor La Liga'da şampiyon belli oldu! Katalan ekibi Barcelona 27.kez mutlu sona ulaşmayı başardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: La Liga'da şampiyon belli oldu! Katalan ekibi Barcelona 27.kez mutlu sona ulaşmayı başardı - Son Dakika
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