La Liga\'dan Asensio\'ya sürpriz talip

Fenerbahçe forması giyen İspanyol yıldız Marco Asensio hakkında transfer gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

REAL BETIS'TEN ASENSIO'YA KANCA

İspanyol basınından ElGolDigital'in aktardığı habere göre; LaLiga temsilcisi Real Betis, sarı-lacivertli ekiple Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer listesine ekledi. Betis yönetiminin, kadrosunu güçlendirmek adına önümüzdeki kış transfer döneminde Asensio için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE İSPANYOLLARIN RADARINDAYDI

Tecrübeli futbolcunun adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ülkesinin önde gelen takımlarıyla sıkça anılmıştı. O dönemde Real Sociedad, Atletico Madrid ve Villarreal'in ilgilendiği Marco Asensio, 11 yıl aradan sonra eski kulübü Espanyol'a dönmeye de oldukça yaklaşmıştı. Katalan ekibiyle prensipte anlaşma sağladığı belirtilen İspanyol oyuncunun transferi son aşamada gerçekleşmemişti.