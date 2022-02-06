Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü

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Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette ile masaya oturdu.

GERİ ADIM ATMADI

Takvim'deki habere göre Fransız futbolcu 6 milyon euro istedi. Talebinden de geri adım atmadı. Beşiktaş yönetimi bu transferi gündeminden çıkardı.

FENERBAHÇE İDDİALARI

Lacazette için Fenerbahçe haberleri de var. Ancak Başkan Ali Koç dün divanda yaptığı açıklamada herhangi bir transferin bile şu anda çok zor olduğunu ifade etti. Lacazette'in Türkiye'ye gelme ihtimali zayıf duruyor.