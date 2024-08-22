Ladik Akdağ XC Open Eğitim Yarışları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ladik Akdağ XC Open Eğitim Yarışları Gerçekleştirildi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Ladik Akdağ XC Open Eğitim Yarışları, 52 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmaya profesyonel ve amatör yamaç paraşütü pilotları katıldı. Ladik Akdağ'ın tanıtımının yapılması ve yamaç paraşütü sporunun Ladik'e olan ilgisinin artması hedefleniyor.

22.08.2024 11:47
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Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Ladik Akdağ XC Open Eğitim Yarışları 52 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü Ladik Akdağ Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 34'ü profesyonel 18'i amatör yamaç paraşütü pilotu katıldı.

Ladik Akdağ'ın tanıtımının yapılması ve yamaç paraşütü sporcularının Ladik'e olan ilgisinin artması için düzenlenen yarışmaya gelecek yıl çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.

Ladik Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Ersoy, Ladik ilçesinin Akdağ bölgesinin tanıtımının kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleri ile gerçekleşen organizasyonda yamaç paraşütü branşında Karadeniz Bölgesi'nin cazibe merkezi olmasını istediklerini anlatan Ersoy, "Yarışların spor turizmi adına ortaya koyduğu katkı ilimiz ve bölge adına son derece sevindirici, önümüzdeki yıl yapılacak yarışlarda katılımın daha da artmasının bekliyoruz. Ayrıca bu yarışmada yeni sporcuların kürsü görmesi ve madalya alması yamaç paraşütü adına önemli bir göstergedir." dedi.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Ladik Akdağ XC Open yarışma direktörü Serdar Saçlı, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan ve Ladik Akdağ XC Open Yarışma Jürisi Dinçer Sancı verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ladik Akdağ XC Open Eğitim Yarışları Gerçekleştirildi - Son Dakika

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