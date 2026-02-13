Lakers, Mavericks'i Mağlup Etti - Son Dakika
Lakers, Mavericks'i Mağlup Etti

13.02.2026 11:02
LeBron James, 28 sayı ve triple-double ile Lakers'ı galibiyete taşıdı. Blazers da kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Dallas Mavericks'i 124-104 mağlup etti.

Crypto.com Arena'daki karşılaşmada, Lakers'ın yıldızı LeBron James, 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı. 41 yaşındaki LeBron James, NBA tarihinde triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu. Rui Hachimura 21, Austin Reaves 18 ve Jaxson Hayes ise 16 sayıyla oynadı.

Mavericks'de Naji Marshall ve Max Christie, 19'ar sayı kaydederken Brandon Williams, 17 sayıyla maçı tamamladı.

Blazers, deplasmanda kazandı

Delta Center'daki karşılaşmada Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 135-119 yendi.

Blazers'da Donovan Clingan, 23 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaparken Jrue Holiday, 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Utah Jazz'da Brice Sensabaugh 28 sayı atarken Ace Bailey, Kyle Filipowski ve Isaiah Collier ise 15'şer sayıyla oynadı.

SON DAKİKA: Lakers, Mavericks'i Mağlup Etti - Son Dakika
