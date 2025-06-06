Lamine Yamal\'ın Değeri 460 Milyon Dolar

İsviçreli bir araştırma grubu, Barcelona'nın genç süper yıldızı Lamine Yamal'ın bonservis bedeline bazı verilerden yararlanarak yaklaşık 460 milyon dolar fiyat biçti.

Bu, Neymar'ın 2017'de Barcelona'dan Paris St-Germain'e 250 milyon dolarlık dünya rekoru transferinin neredeyse iki katı.

İspanyol yıldız Yamal, Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı da iki golle yıldızlaştı.

5 Haziran akşamı oynanan maçta Boğalar, 5-4 ile öne geçti.

17 yaşındaki Yamal, Pazar akşamı Portekiz'e karşı final maçında da sahada olacak.

İspanyol yıldız, henüz 15 yaş dokuz aylıkken La Liga'da forma giydi.

İlk yılında sekiz Ballon d'Or ödüllü Lionel Messi'nin ilk yılında attığından 23 gol fazla attı.

Yamal, İspanya'nın Euro 2024 başarısında önemli bir rol oynadı.

Turnuvanın en iyi genç oyuncusu ve turnuvanın golü ödüllerini kazandı. Geçtiğimiz yıl 21 yaş altı Avrupa'nın en iyi oyuncusuna verilen Altın Çocuk ödülünü aldı.

Geçtiğimiz hafta Katalan kulübüyle imzaladığı altı yıllık sözleşmede bir milyar euroluk bir satın alma maddesi bulunuyor.

Yamal'ın değeri, uzun vadeli bir sözleşme imzalamasıyla daha da arttı.

Yamal'a "olağanüstü bir bedel" biçilmesinin nedeninin, birçok dünya yıldızından çok daha erken süper yıldız seviyesine ulaşması gösteriliyor.

Araştırmacılar, son on yılda yapılan binlerce transferi de baz alarak bir istatistiksel model oluşturdu ve oyuncuların değerlerini bu şekilde hesapladı.

Aynı listede iki Türk oyuncu da yer aldı.

20 yaşındaki Juventus oyuncusu Kenan Yıldız'a 111 milyon dolar değer biçilirken, Arda Güler'e 103 milyon dolar değer biçildi.

CIES listesini hazırlarken şunların değerlendirmeye alındığını aktarıyor:

Listenin ilk sırasında açık ara Lamine Yamal yer alırken arkasında sırasıyla şu oyuncular yer aldı: