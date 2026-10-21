Lapseki'de 12 takımın katıldığı Gönül Dostları futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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Lapseki'de 12 takımın katıldığı Gönül Dostları futbol turnuvası başladı

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Lapseki\'de 12 takımın katıldığı Gönül Dostları futbol turnuvası başladı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Gönül Dostları Kış Halı Saha Futbol Turnuvası açılış maçlarıyla başladı. Turnuvada 12 takım 7'şer kişilik kadrolarla 30'ar dakikalık iki devre oynayacak; maçların yaklaşık 45 gün sürmesi planlanıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen Gönül Dostları Kış Halı Saha Futbol Turnuvası, açılış maçlarıyla başladı.

Sporu yaygınlaştırmak ve gençlere örnek olmak amacıyla düzenlenen turnuvada 12 takım mücadele ediyor. Yaklaşık 45 gün sürmesi planlanan organizasyonda maçlar, 7'şer kişilik takımlarla 30'ar dakikalık iki devre halinde oynanacak.

Organizatörlerden Nail Kaçar, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce arkadaşlarıyla haftada iki gün halı saha maçı yaparak oluşturdukları grubun zamanla 40 kişiyi aştığını??????? belirtti.

Grubu geniş kapsamlı bir turnuvayla bir araya getirmek istediklerini aktaran Kaçar, amaçlarının sporu sevdirmek ve gençlere örnek olmak olduğunu ifade etti.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk de açılış maçına katılarak başlama vuruşunu yaptı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, turnuvanın gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmeye katkı sağlayacağına inandığını belirtti ve katılan takımlara başarı diledi.

Kaynak: AA
ÇanakkaleLapsekiFutbolGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Lapseki'de 12 takımın katıldığı Gönül Dostları futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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