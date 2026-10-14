Las Vegas'ta milli güreşçilerden Sarıyar gümüş, Özdemir bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Las Vegas'ta milli güreşçilerden Sarıyar gümüş, Özdemir bronz madalya kazandı

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Las Vegas'ta Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Azat Sarıyar gümüş, İbrahim Özdemir bronz madalya kazandı. 67 kiloda finalde Rus Erzu Zakriev'e yenilen Sarıyar gümüş, 72 kiloda Azerbaycanlı Farid Elçin Khalilov'u 10-0 yenen Özdemir bronz madalya aldı.

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'na grekoromen stilde katılan milli sporculardan Azat Sarıyar gümüş, İbrahim Özdemir ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyonun 2. günü, grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla tamamlandı.

67 kiloda mindere çıkan Azat Sarıyar, finalde Rus Erzu Zakriev'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

İbrahim Özdemir ise Azerbaycanlı Farid Elçin Khalilov ile karşılaştığı 72 kilo bronz madalya maçını 10-0 teknik üstünlükle kazandı.

Kaynak: AA
İbrahim ÖzdemirGümüşDünyaSporSon Dakika

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