Leblebi gibi gol atıyor! Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa Ligi'nde zirveye oturdu - Son Dakika

Leblebi gibi gol atıyor! Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa Ligi'nde zirveye oturdu

Leblebi gibi gol atıyor! Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa Ligi\'nde zirveye oturdu
Son Güncelleme: 02.09.2023 11:46

Nantes'ın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1'de sezona fırtına gibi başladı. Mısırlı yıldız, 4 haftada 4 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirveye oturdu.

Geçen sezonu Nantes'ta kiralık geçiren ve bu sezon Fransız ekibi tarafından Galatasaray'dan bonservisi alınan Mostafa Mohamed, sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Mısırlı yıldız, 4 haftanın geride kaldığı Fransa Ligue 1'de gol krallığı tablosunun zirvesinde bulunuyor.

BEN YEDDER İLE ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

4. haftanın sonunda henüz galibiyeti bulunmayan Nantes'ta Mostafa Mohamed, 4 gole imza attı. Mısırlı yıldız, gol krallığı tablosunda Monaco'nun yıldızı Wissam Ben Yedder ile zirveyi paylaşıyor.

MONACO MAÇINDA DUBLE YAPTI

Mostafa Mohamed, ilk hafta oynanan Toulouse maçında 1, ligin 3. haftasındaki Monaco karşılaşmasında ise 2, son olarak Marsilya mücadelesinde ise 1 gol attı.

Mbappe'ye nal toplatıyor! Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa'da gol krallığının zirvesinde

Mostafa Mohamed, Nantes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leblebi gibi gol atıyor! Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa Ligi'nde zirveye oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Leblebi gibi gol atıyor! Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa Ligi'nde zirveye oturdu - Son Dakika
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