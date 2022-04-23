Leipzig evinde Union Berlin'e 2-1 yenildi - Son Dakika

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Union Berlin'e 2-1 mağlup oldu.
Bundesliga'nın 31. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig ile Union Berlin arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Leipzig 46. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın son bölümünde 86. dakikada Sven Michel ve 89. dakikada Kevin Behrens ile üst üste iki gol bulan Union Berlin müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Ligde 54 puanda kalan Leipzig 4. sıraya geriledi.
Union Berlin 50 puanla 6. sıradaki yerini korudu.
Küme düşen ilk takım Greuther Fürth oldu
Greuther Fürth, sahasında Bayer Levkerusen'e 4-1 yenilerek ligin bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Greuther Fürth'ün 5. dakikada Jetro Willems'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Bayer Leverkusen 8. dakikada Patrik Schick, 18. dakikada Sardar Azmoun, 58. dakikada Paulinho ve 84. dakikada Exequiel Palacios'un golleriyle karşılaşamadan 4-1 galip ayrıldı.
Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve üçüncü sıraya yükseldi.
Bu sezon oynadığı 31 maçta sergilediği 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyetlik performans sonucunda 17 puan toplayan Greuther Fürth, böylece Bundesliga'ya veda eden ilk ekip oldu.
???????Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Köln sahasında Arminia Bielefeld'i 3-1 yenerken Freiburg- Borussia Mönchengladbach karşılaşması 3-3, Eintracht Frankfurt-Hoffenheim müsabakası da 2-2 berabere sonuçlandı.
Kaynak: AA
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