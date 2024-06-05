Leipzig: Sanat ve Futbolun Buluştuğu Şehir

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) düzenleneceği Almanya'nın Leipzig şehri, Johann Sebastian Bach başta olmak üzere birçok sanatçının etkisinin görüldüğü, Avrupa'nın önde gelen edebiyat ve müzik merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Leipzig, 600 bine yakın nüfusuyla Dresden'den sonra Saksonya eyaletinin en büyük ikinci şehri olarak göze çarpıyor.

"Ihlamur ağaçlarının bulunduğu yerleşke" anlamına gelen Slav kökenli "Lipsk" kelimesinden türeyen Leipzig, adına yakışır şekilde çok fazla yeşil alana sahip.

Bach'ın uzun süre yaşadığı bu sanat şehri, Leipzig Üniversitesi'nin önemi dolayısıyla Avrupa'nın önde gelen eğitim merkezleri arasında da yer alıyor.

Bach'ın etkisi

Leipzig'de 27 yıl (1723-1750) yaşayan Bach, 19. yüzyıldan beri dünyanın en büyük bestecilerden biri olarak kabul ediliyor.

Şehirde haziran aylarında düzenlenen Bach Festivali, klasik müzikseverlerin ilgisini çekiyor. Festival sırasında müzikle iç içe yaşayan şehrin kilise, konser ve opera evleri ile tarihi binalarının salonları, festivalin doğal sahnelerine dönüşüyor.

Alman besteciler Robert Schumann, Richard Wagner ve Felix Mendelssohn Bartholdy, Leipzig'de yaşayan diğer önemli sanatçılar arasında bulunuyor.

Goethe'nin Faust'u şekillendirdiği şehir

Alman edebiyatının en önemli yazarları arasında yer alan Goethe'nin eserleri, dünya edebiyatında önemli yere sahip.

Leipzig'de öğrencilik yıllarını geçiren Goethe'nin dünya klasikleri arasında önemli yer tutan Faust'taki olay örgüsü, bu şehirde geçiyor.

Şehirde, Almanya'nın en eski üniversitelerinden Leipzig Üniversitesi'nde hukuk okuyan Goethe'nin heykeli de yer alıyor.

Leipzig'de futbol

Almanya'nın en popüler spor branşı futbolda RB Leipzig, şehrin öne çıkan kulübü konumunda.

Enerji içeceği şirketi Red Bull'un girişimiyle 2009'da kurulan kulüp, yapılan yatırımlarla başarı basamaklarını kısa sürede tırmandı.

Maçlarını Red Bull Arena'da oynayan Leipzig, 2016-17 sezonunda ilk kez Bundesliga'da mücadele etti. Heniz ilk yılında Bundesliga'nın iddialı takımlarından biri haline gelen Leipzig, son 7 sezonda Avrupa kupalarına katılmayı başardı.

Bundesliga'yı iki kez ikinci sırada bitiren Leipzig, Almanya Kupası'nda 2, Almanya Süper Kupa'da ise bir defa şampiyonluk yaşadı.