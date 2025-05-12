Lemina: 'Galatasaray Tarih Yazıyor.' - Son Dakika
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Lemina: 'Galatasaray Tarih Yazıyor.'

Galatasaraylı Lemina, güçlü bir takım için geri döndüğünü ve hedeflerine odaklandığını ifade etti.

12.05.2025 11:59
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'Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim'

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN - İSTANBUL, GALATASARAYLI futbolcu Mario Lemina, "Şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve Galatasaray'ın hedefleri için elimden gelen çabayı göstereceğim" dedi.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli orta saha oyuncusu Lemina, Trabzonspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde basın mensuplarına konuştu.

Galatasaray'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Gabonlu oyuncu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma çözüm üretmek için çabalıyorum. Bütün çalışmalarımla, aklımla ve gücümle sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Buraya çok büyük deneyimle geri geldim. Kafamla ve aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'Galatasaray'ın hedefleri için elimden gelen çabayı göstereceğim' diyen Lemina, "İlk geldiğimdeki durum daha farklıydı. İyi bir seri yakalamıştık o zaman, ta ki pandemiye kadar. Pandemi, yaptığımız işleri baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve Galatasaray'ın hedefleri için elimden gelen çabayı göstereceğim" şeklinde konuştu.

Takım arkadaşı Victor Osimhen ile arasında iyi bir ilişki olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli orta saha, "Osimhen ile çok iyi bir ilişkim var. Bütün takım arkadaşlarımla iyi ilişkim var. Victor dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. O da bugünkü hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor. Şampiyonluk yaşamak ve kupalar kazanmak istiyoruz. Galatasaray burada kalmasını isteyecektir ancak bu onun kararı olacak ve onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY ŞU ANDA BİR TARİH YAZIYOR. BEN DE GERİ DÖNEREK BU TARİHTE YER ALMAK İSTEDİM'

Sarı-kırmızılı taraftarlar ile ilgili de konuşan Lemina, "Taraftarlar ilk geldiğim zaman bana çok destek oldular. Gelmeden de destek oldular ve bunun için teşekkür ediyorum. Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim" dedi.

Florya'daki tesislerden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde geçilmesiyle alakalı da Lemina, "Burada aynı ortam var. Florya'daki çalışanlar buraya geldi. Dolayısıyla Florya'daki ambiyans da burada oluşturuldu. Florya'da inanılmaz anılarımız ve güzel zamanlarımız oldu. Ama Kemerburgaz, Florya'nın da ötesinde. Çok gelişmiş ve muhteşem bir yer ve buradan devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Galatasaray, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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