Lemina Sezonun 3. Golünü Attı
09.05.2026 22:22
Mario Lemina, Antalyaspor maçında Galatasaray'ın ilk golünü atarak 3. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Antalyaspor maçıyla bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Antalyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Gabonlu futbolcu Mario Lemina attı. Müsabakanın 56. dakikasında Noa Lang'ın sol kanattan ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topu kale önünde bulunan Lemina kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 2. gol sevincini yaşadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan Lemina toplamda gol sayısını da 3 yaptı.

Maçta yedeklerde yer alan Mario Lemina, 46. dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

