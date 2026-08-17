Lens, Fransa Süper Kupası'nı Kazandı!

Fransa Süper Kupası'nda PSG'yi 1-0 yenen Lens şampiyonluğa ulaştı.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçta geçen sezonun Fransa 1. Ligi (Ligue 1) şampiyonu PSG ile Fransa Kupası kazananı Lens karşı karşıya geldi.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, geçen sezonki Ligue 1 şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğunun ardından yeni sezon öncesinde bir kupa daha müzesine götürmek için sahaya çıktı.

Maçın ilk yarısını Lens, 32. dakikada Thauvin'in golüyle 1-0 önde geçti.

Lens'te Antonio, 39. dakikada kırmızı kart görürken PSG'de ise Mendes, 87. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Lens, Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.