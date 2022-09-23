SPOR Leo Dubois: Şampiyonluklar kazanmaya geldim - Son Dakika
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SPOR Leo Dubois: Şampiyonluklar kazanmaya geldim

23.09.2022 11:40

Leo Dubois: Şampiyonluklar kazanmaya geldim"Şampiyon olmak için rekabete ihtiyacınız var""İyi bir şekilde çalışıyoruz""Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim""Bir defans oyuncusu olarak gole katkı vermeniz çok önemli"SEZER AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)- Galatasaraylı futbolcu Leo Dubois, "Galatasaray'a...

Leo Dubois: Şampiyonluklar kazanmaya geldim

"Şampiyon olmak için rekabete ihtiyacınız var"

"İyi bir şekilde çalışıyoruz"

"Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim"

"Bir defans oyuncusu olarak gole katkı vermeniz çok önemli"

SEZER AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA)- Galatasaraylı futbolcu Leo Dubois, "Galatasaray'a bir proje için geldim. Şu anda bu proje devam ediyor. Sonrasına bakacağız ne olacağına. Ancak buraya oynamaya ve şampiyonluklar kazanmaya geldim" dedi.

Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois, Adana Demirspor maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başında sakatlık yaşadığını ifade eden Leo Dubois, "Bu sakatlık biraz frenlememe sebep oldu. Şu anda yüzde yüz olarak geri döndüm ve tekrardan da takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak da gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Oynadığım için de çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN REKABETE İHTİYACINIZ VAR"

Rekabetin iyi olduğunu söyleyen Dubois, "Rekabet olması benim açımdan büyük mutluluk yaratıyor. Bana şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti. Şampiyon olmak için de rekabete ihtiyacınız var. Bu takım için pozitif bir anlam taşıyor. Tabii şu anda dediğiniz gibi sol tarafta oynuyorum. Daha önce oynadığım takımlarda sağda da oynadım, solda da oynadım. Bana çok fazla fark etmiyor. Ne tarafta bana görev verilirse, o tarafta oynayabilirim" dedi.

"İYİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda büyük oyuncuların önemine vurgu yapan Fransız oyuncu, "Geldiğim takımda büyük oyuncular var ve aynı zamanda büyük oyuncular da takıma geldi. Bu da takım içerisinde belli bir rekabeti artırdı. Bizim hedefimiz şampiyonluk yolunda büyük oyuncular ile devam etmek. Antrenmanlara baktığımız zaman, iyi bir şekilde çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de büyük çaba sarfediyoruz. Ancak biraz zamana da ihtiyacımız var. Bu zamanda takımın bazı otomatizmleri kazanması için gerekli. Kendi açımdan baktığım zaman rekabeti seviyorum ve ilerleyen dönemde de bu otomatizmler ile takımın iyi bir yere geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"BURAYA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAYA GELDİM"

Sacha Boey hakkında konuşan Dubois, "Sacha genç bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu ve aynı zamanda önemli de bir oyuncu. Milli takıma tabii ki seçilebilir. Onun seçilmesini de çok isterim. Ancak bu tercihi de ben yapmıyorum. Buraya şampiyonluk yaşamaya ve çalışmaya geldim. Önümüzde de bir Dünya Kupası var. Eğer tekrar gidebilirsem hem Fransa'yı temsil etmek isterim hem de oynamak isterim" şeklinde konuştu.

"BİR DEFANS OYUNCUSU OLARAK GOLE KATKI VERMENİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Defans oyuncusu olarak gole katkı vermek istediğini söyleyen Leo Dubois, "Tabii ki istatistik dediğiniz zaman futbolca çok önemli yeri olan bir kavram. Daha önce elde ettiğim istatistiklerden daha iyilerini elde etmek isterim. Rekabetçi bir tarafım var. Kendimi de geliştirmek istiyorum. Gol katkısı yapmak istiyorum. Bir defans oyuncusu olarak da gole katkı vermeniz çok önemli. Galatasaray'a bir proje için geldim. Şu anda bu proje devam ediyor. Sonrasına bakacağız ne olacağına. Ancak buraya oynamaya ve şampiyonluklar kazanmaya geldim" dedi.

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Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Galatasaray, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Leo Dubois: Şampiyonluklar kazanmaya geldim - Son Dakika

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