Leon Açıkalın THY Open'da Finalde - Son Dakika
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Spor

Leon Açıkalın THY Open'da Finalde

Leon Açıkalın THY Open\'da Finalde

Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open'da final raunduna -4 vuruşla katılacak, hedefi ilk 10.

10.05.2025 16:39
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TÜRK Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenen 2025 Turkish Airlines Open'da final mücadelesi veren tek Türk oyuncu Leon Açıkalın, başarılı performansını sürdürdü. Üçüncü gün sahaya çıkan 66 oyuncudan biri olan profesyonel golfçü, günü 69 vuruş (-2) ile tamamladı. İlk gün par, ikinci gün -2 ve üçüncü gün de -2 oynayan 25 yaşındaki oyuncu, toplamda 209 vuruşla (-4) turnuvanın yarınki final raunduna başlayacak.

Üçüncü raund sonunda turnuvayı takip eden seyircilerin tezahüratları ve alkışları arasında başarılı bir oyun gününü daha geride bırakan Açıkalın, hedefinin bu önemli turnuvayı ilk 10'da tamamlayarak DP Dünya Turu'nun Belçika'da gerçekleşecek etabında oynama hakkı kazanmak olduğunu ifade etti. Başarılı oyuncu, Türkiye adına bir ilke imza atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını vurgularken üçüncü raund sonrasında yaptığı açıklamada hem bugünkü performansını hem de turnuvadaki oyununu değerlendirdi.

Formda olduğunu ifade eden Leon Açıkalın, "Bu turnuvaya katılmadan üç hafta önce turnuvalar oynadım. Formdayım. Bugünkü performansımdan çok mutluyum. İyi oynuyorum" diyerek güncel form durumundan memnun olduğunu dile getirdi. Açıkalın, "Turkish Airlines Open'ı ilk 10 içinde tamamlamak istiyorum. Böylece Avrupa'daki bir sonraki tur etabında oynama hakkı kazanıyor olacağım. Bunun için bugün -5 ya da -6 ile sahayı tamamlamaya çalıştım. Ama umarım yarın bunu başarabilirim. Patalarımın daha iyi olmasını umuyorum" diye konuştu.

'BU SENE FARKLI, ÇOK DAHA FAZLA TECRÜBELİYİM'

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Açıkalın, turnuvada bu sene yer almasıyla ilgili, "Harika bir his. Daha genç yaşta Türkiye Golf Federasyonu'muzun bana verdiği şansla önceki yıllarda da (amatör oyuncu olarak) bu turnuvayı oynamıştım. Rolex Serisi olarak düzenlenen o yıllardaki buluşmalarda çok ünlü isimlerle mücadele etme şansı yakalamıştım. Elbette çok heyecanlıydım. Bu sene farklı, çok daha fazla tecrübeliyim. Biliyorum ki en iyi golfümü oynadıkça daha fazla başarılı olacağım. Türkiye Golf Federasyonu'muz, PGA Türkiye başta olmak üzere bana inanan ve beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Hedefim Türkiye'yi en üst seviye turnuvalarda temsil etmek" şeklinde konuştu.

'FİNAL RAUNDLARINI OYNAMAK ÇOK GÜZEL'

Başarılı oyuncu, bu sahada daha önceden sıkça oynamış olmasının kendisi için bir avantaj olduğunu belirtse de "Turnuva oynamak çok farklı. Seyircilerin önünde sahaya çıkmak ilk gün beni heyecanlandırdı. Ama ikinci raund ile birlikte daha kendimden emin ve istikrarlı bir oyun sergiledim. Cut'ı geçip final raundlarını oynamak çok güzel. Antrenörümle birlikte amacımız, bu turnuvayı ilk 10'da bitirmek idi. Oyunumun da buna yettiğini düşünüyorum. Böylece kariyerimin daha da yükselmesini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

11 Mayıs Pazar günü oynanacak final raundu ile son bulacak. Şampiyon olan golfçünün 467 bin 500 dolar para ödülü kazanacağı organizasyonda toplam 2 milyon 750 bin dolar dağıtılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Leon Açıkalın THY Open'da Finalde - Son Dakika

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