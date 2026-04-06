Galatasaray’da cezasını tamamlayan Leroy Sane, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Sane, takımını yalnız bırakmıştı. Teknik heyetin planlamasında yeniden önemli bir rol üstlenmesi beklenen oyuncu, takıma geri dönüyor.
Okan Buruk’un Göztepe deplasmanında Sane’yi doğrudan ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun hücum hattına yeniden hareketlilik kazandırması hedefleniyor.
Son Dakika › Spor › Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber - Son Dakika
