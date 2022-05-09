Levent Bayraktar: "Yaşadığımız talihsizlikler ve sakatlıklar bizi bu duruma getirdi" - Son Dakika
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Levent Bayraktar: "Yaşadığımız talihsizlikler ve sakatlıklar bizi bu duruma getirdi"

09.05.2022 00:57
Levent Bayraktar: "Yaşadığımız talihsizlikler ve sakatlıklar bizi bu duruma getirdi"

Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Bayraktar, "Çok kaliteli bir ekibiz. Yaşadığımız talihsizlikler ve sakatlıklar bizi bu duruma getirdi.

Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Bayraktar, "Çok kaliteli bir ekibiz. Yaşadığımız talihsizlikler ve sakatlıklar bizi bu duruma getirdi. İlerleyen süreçlerde takımın çok daha iyi yerlere geldiğini herkes görecek" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Levent Bayraktar şunları dedi:

"Attığımız golle 1-0 öne geçmiştik. Her şey planladığımız gibi gidiyordu. Buradan en az bir puanla ayrılmayı planlamıştık. Olmadı, üzgünüz. Önümüzdeki Tuzlaspor maçı bizim için çok daha büyük bir önem kazandı. Manisa FK potansiyeli çok yüksek bir kulüp. Çok kaliteli bir ekibiz. Yaşadığımız talihsizlikler ve sakatlıklar bizi bu duruma getirdi. İlerleyen süreçlerde takımın çok daha iyi yerlere geldiğini herkes görecek." - ANKARA

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Manisa, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Levent Bayraktar: 'Yaşadığımız talihsizlikler ve sakatlıklar bizi bu duruma getirdi' - Son Dakika


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