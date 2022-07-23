Levent Eriş'ten transfer dönemine ilişkin önemli açıklama - Son Dakika
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Levent Eriş'ten transfer dönemine ilişkin önemli açıklama

23.07.2022 11:02
Levent Eriş'ten transfer dönemine ilişkin önemli açıklama

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, transfere ilişkin yaptığı açıklamada yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih eden bir takım olduklarını söyleyerek, "Biz bu sefer tercih eden olacağız, tercih edileni de transfer döneminin son gününe kadar hakkımızı en iyi şekilde kullanıp en iyi...

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, transfere ilişkin yaptığı açıklamada yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih eden bir takım olduklarını söyleyerek, "Biz bu sefer tercih eden olacağız, tercih edileni de transfer döneminin son gününe kadar hakkımızı en iyi şekilde kullanıp en iyi transferleri gerçekleştirmek istiyoruz. Transfer olsun diye yapmak istemiyoruz bazı şeyleri" dedi.

Spor toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın önceki hafta başlayan Afyonkarahisar kampı sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından sona erdi. Kamp çalışmalarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, kampın verimli geçtiğini ifade etti. Levent Eriş, "İkinci kampımız Afyonkarahisar'da. Bunda da son derece gayet iyi gittiğimizi düşünüyoruz. Çalışmalarımız çok doğru imkanlarla, doğru yer ve doğru şekilde kullandığımızı görüyoruz. Oyuncularımızın çalışmalarından memnun olduğumuzu ifade etmek isteriz. Zaten kurulu, geçen senede kalan 11 değerli oyuncuya sahiptik. Bunların dışında da mevcut oyuncu kadromuza yeni yeni isimleri dahil etmek istediğimiz bir süreci yaşıyoruz" dedi.

"Önemli olan sabırsız olan tarafın biz olmamasıdır"

Açıklamasında transfer dönemine de değinen ve önemli açıklamalarda bulunan Levent Eriş şunları söyledi:

"Ligin başlamasına çok uzun bir süre kalmadı. Ama biz yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih eden bir takımız. İstenilen ve arzu edilen bir takım ve camiayız. Ama biz bu sefer tercih eden olacağız, tercih edileni de transfer döneminin son gününe kadar hakkımızı en iyi şekilde kullanıp en iyi transferleri gerçekleştirmek istiyoruz. Transfer olsun diye yapmak istemiyoruz bazı şeyleri. Evet, bu konuda sabırsızlık var mıdır? Vardır. Fakat biz sabırsız değiliz, önemli olan sabırsız olan tarafın biz olmamasıdır. Biz de bu konuda son derece sakin, dirayetli ve istediğiniz bilen bir grup olarak yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz." - AFYONKARAHİSAR

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Manisa FK'da Eriş çok umutlu Manisa FK'da Eriş çok umutlu Manisa FK'nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor Manisa FK'nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor
Kaynak: İHA

Karahisar, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Levent Eriş'ten transfer dönemine ilişkin önemli açıklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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