Libero İrem Nur yeniden Aydın BBSK’da

Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tanıdık bir ismi yeniden kadrosuna kattı. Mavi-beyazlılar, daha önce de kulüp bünyesinde forma giyen libero İrem Nur Özsoy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada "Yeniden hoş geldin İrem Nur Özsoy! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında geçtiğimiz sezonlarda da formamızı terleten libero İrem Nur Özsoy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İrem Nur Özsoy'a Aydın'a yeniden hoş geldin diyor, mavi-beyaz bayrağımız altında zafere koşacağımız bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.