Licka: 'Çok kötü oynadık'

17.09.2025 23:11
Karagümrük'ün teknik direktörü Licka, Başakşehir maçını değerlendirerek takımın kötü oynadığını belirtti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "3-4 pas yapamadık. Takım olarak çok kötüydük" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın teknik olarak çok kötü olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Licka, "3-4 pas yapamadık. Takım olarak çok kötüydük. Başakşehir'e karşı pas atamıyorsanız acı çekersiniz. İlk yarı çok basit pas hataları yaptık. İkinci yarı da aynı senaryo gerçekleşti. Dikine oynayabileceğimiz zaman yana ya da geriye pas atarak gol atamazsınız. Teknik olarak çok kötüydü. Bu yüzden gerçekten çok sinirliyim. Risk almadan, maç kazanamazsın. Bugün 6 şutumuz vardı. Bir takım kendi evinde 6 şut atarsa maçı kazanması imkansız olur" diye konuştu.

"Ne stat, ne saha, ne zemin kötü, burada kötü olan biziz"

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda maç oynamanın takıma olumsuz bir etkisi olup olmamasıyla ilgili yönetilen soruya ise Licka, "Şu anda bu stat hoşuma gitmiyor. Küçük bir sahada oynamayı ben de isterim. Kasımpaşa maçını Başakşehir'de oynadık. Orayı çok beğendim. Ne stat, ne saha, ne zemin kötü, burada kötü olan biziz. Biz böyle devam edemeyiz. Bazı oyuncuların mantalite ve karakterini değiştirmesi gerekiyor. Değişmezse benim ciddi değişiklikler yapmam gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

