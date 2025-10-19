Licka'dan Fenerbahçe Maçı Analizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Licka'dan Fenerbahçe Maçı Analizi

Licka\'dan Fenerbahçe Maçı Analizi
19.10.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karagümrük'ün teknik direktörü Licka, Fenerbahçe'ye karşı iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, mağlubiyete karşın takımının çok iyi mücadele ettiğini ve oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Licka, Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başladı.

Fenerbahçe'ye saygı duymaları gerektiklerini belirten Licka, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Çok teknik oyunculara sahipler. En-Nesyri, Szymanski gibi isimler bugün yedek kulübesinde oturuyordu." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın kendileri açısından iyi geçtiğini aktaran Licka, "Bizim için ders almak adına iyi bir maçtı. Oyuncularımın bazıları Süper Lig seviyesine alışık değiller. Böyle maçlardan ders alırsınız. Bu maçtan önce acı çekeceğimizi biliyorduk. Oyuncularım çok hızlı çıkışlar yaptı. İkinci yarıda daha özgüvenliydik. Bence Fenerbahçe de koyduğumuz karakter sebebiyle şaşırdı. Değişikliklerden çok memnunum. Berkay ve Ahmet Sivri oyuna çok iyi girdi. Kayserispor maçımız var ve bu maçtan çıkardığımız derslerle o maça çıkacağız. Bugün takımımla gurur duyuyorum. Çok kaliteli bir takıma karşı iyi mücadele ettiler." açıklamasında bulundu.

Takımın 9 maç sonunda 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetlik performansla son sırada yer almasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çek teknik adam, "Hoca benim ve sonuçların hepsinden sorumlu olan da benim. 9 maç ve sadece 1 galibiyet, 8 mağlubiyet. Bu da çalışmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Oyuncularımın en iyi potansiyelini bulmamız gerekiyor. Bugün oyuncularımız büyük bir karakter ve istek gösterdi. Önemli olan bundan sonraki maçlarda da göstermek. İleride daha etkili olmamız gerekiyor. Çünkü bizim en büyük eksiğimiz gol atma kabiliyetimiz." diye konuştu.

Hakem kararları hakkında konuşmayı sevmediğini sözlerine ekleyen Licka, "Hakem kararları hakkında ağlayamam. Ben önce kendime, takımıma ve aynaya bakarım. Hakem hakkında bahane üretip ağlamam, maçın ardından analizimi yaparım." ifadelerini kullandı.

Licka, Berkay Özcan'la ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

"Ben orta sahalarımdan hızlı ve ileriye direkt oynamalarını istiyorum. Kayserispor maçında Berkay'ı belki daha fazla oynatabilirim Bunun kararını daha sonra vereceğim. Orta sahaların geriye ya da kanatlara oynamalarını asla istemiyorum, direkt kaleye yönelmelerini istiyorum. Berkay Özcan bugün yarım saat oynadı ama gayet iyi oynadı. Berkay ligin başındaki şanslarını kullandı ama ileride daha fazla süre bulabilir. Orta sahada bekleyen isimler arasında genç oyuncumuz Barış var ve ona da şans vermem gerekiyor."

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Licka'dan Fenerbahçe Maçı Analizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:39:02. #7.12#
SON DAKİKA: Licka'dan Fenerbahçe Maçı Analizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.