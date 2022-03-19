Lider Bayern Münih sahasında Union Berlin'i 4-0 yendi - Son Dakika

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 4-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 27. haftasında Allianz Arena'da Union Berlin'i ağırladı.

Bavyera ekibi 16. dakikada Kingsley Coman, 25. dakikada Tanguy Nianzou ve 45+1. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda 47. dakikada Lewandowski ile bir gol daha bulan Bayern Münih karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 63'e çıkardı.

Union Berlin ise 38 puanda kalarak maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Stuttgart sahsında Augsburg'u 3-2, Mainz 05 sahasında Arminia Bielefeld'i 4-0 ve Hertha Berlin sahasında Hoffenheim'i 3-0 yendi.

Greuther Fürth- Freiburg maçı ise golsüz berabere sonuçlandı.