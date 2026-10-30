Lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 4-0 yendi, Osimhen 9 gole ulaştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 10. haftasının açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında üstün oyununu devam ettiren Galatasaray, 28. dakikada Yunus Akgün'ün fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray, mücadelenin ikinci yarısına da üstün başladı. Karşılaşmanın 49. dakikasında Aleksey Batrakov'un golüyle farkı 3'e çıkartan sarı-kırmızılılar, 55. dakikada da Rafael Leao'nun penaltıdan fileleri havalandırmasıyla sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü. TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

Ligde son 4 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Ligdeki son puan kaybını 6. haftada dış sahada Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 müsabakayı kazandı. Galatasaray, bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Dördüncü kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

Daha önce Erzurumspor FK, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'ne gol izni vermeyen sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a karşı da kalesini gole kapatmayı başardı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 12 gol yedi.

Osimhen, gol krallığında zirveye yerleşti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de 9 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 9 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, 8'er kez fileleri havalandıran Trabzonsporlu Muhammed Salah ile Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Gift Orban'ı geçerek gol krallığında en üst sıraya yükseldi.

Osimhen, ayrıca son 3 sezonda sarı-kırmızılı formayla çıktığı 60. Süper Lig maçında 50. golüne ulaştı.

Yunus Akgün'ün ligdeki ikinci golü

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, Süper Lig'de ikinci kez ağları havalandırdı.

Bu sezon 10 lig maçına çıkan Yunus, bu karşılaşmalarda rakiplerinin ağlarını 2 kez sarstı.

Yunus, ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta 1 gol attı.

Leao ve Batrakov, ligdeki ilk gollerini attı

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov ile Portekizli yıldızı Rafael Leao, Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti.

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Batrakov, bu sezon 8. lig maçına çıktı. İlk 7 Süper Lig maçında gol atamayan 21 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşısında 49. dakikada fileleri havalandırdı.

Batrakov, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta 2 kez rakip ağları sarstı.

Bu karşılaşmaya kadar Süper Lig'de 6 maça çıkan Leao ise 55. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandırarak, ilk lig golünü attı.

Sara, Galatasaray kariyerindeki 100. maçına çıktı

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına Konyaspor karşısında çıktı.

Bu karşılaşmada 68. Süper Lig maçına çıkan Sara, ayrıca 15 UEFA Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 4 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasında görev aldı.

Gabriel Sara, tüm kulvarlarda çıktığı 100 maçta 10 kez rakip ağları havalandırdı.

Okan Buruk'tan 5 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 61. dakikasında 5 değişiklik birden yaptı.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada Gabriel Sara, Victor Osimhen, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün'ü oyundan çıkartarak, yerlerine Renato Nhaga, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi sahaya sürdü.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor kalecisi Bahadır Güngördü'nün yaşadığı sakatlıktan dolayı fazladan bir oyuncu değişikliği hakkı elde etti.

Bitshiabu, ilk kez bir resmi maçta sahada

Galatasaray'ın Almanya ekibi Leipzig'den kiraladığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, ilk kez sarı-kırmızılı formayla bir resmi maça çıktı.

Bitshiabu, 69. dakikada Davinson Sanchez'in yerine oyuna girerek bu sezon ilk defa bir resmi maçta görev aldı.

Mustafa Muhammed, eski takımına karşı sahada

Konyaspor'un Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed, eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Jackson Muleka'nın yerine ikinci yarıya başlayan Mısırlı oyuncu, 2021-2022 yıllarında formasını giydiği Galatasaray karşısında oynadı.

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 58 maçta 17 gol kaydetmişti.

Konyaspor'da kaleci değişikliği

Konyaspor'un file bekçisi Bahadır Güngördü, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Bahadır Güngördü, karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlık sebebiyle yerini Deniz Ertaş'a bıraktı.

Ayrıca Bahadır'ın yaşadığı travmatik durumdan dolayı her iki takıma fazladan birer oyuncu değişikliği hakkı verildi.

Muleka'nın kafa vuruşu direkten döndü

Mücadelenin 39. dakikasında Konyasporlu futbolcu Jackson Muleka'nın kafa vuruşu direğe takıldı.

Sol kanattan ceza sahasına giren Jean-Luc Dompe'nin ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp auta gitti.

Deniz Türüç, cezalı duruma düştü

Konyaspor'un futbolcusu Deniz Türüç, ilk yarının son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Deniz, ligin 11. haftasında Samsunspor'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.